Истребители НАТО проведут полеты на низких высотах в небе над Эстонией

Фото: истребители НАТО проведут полеты на низких высотах в небе над Эстонией (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В воздушном пространстве Эстонии с 3 по 9 ноября будут проходить тренировочные полеты истребителей стран НАТО, причем некоторые из них - на малых высотах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Как сообщается, серия тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии продлится в течение недели в промежутке с 10:00 по 22:00. По возможности истребители будут держаться подальше от населенных пунктов Эстонии.

Во время учебных полетов могут также выполняться сверхзвуковые полеты в координации со службой управления гражданской авиацией Эстонии и на специально предусмотренных для этого высотах.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством.

Отмечается, что военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители Альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. Сейчас в Эмари дежурят истребители ВВС Италии.

 

Эксперимент НАТО

Напомним, с 27 октября по 7 ноября в латвийском городе Адажи, а также виртуально - в нескольких странах НАТО, проходит крупнейший эксперимент Альянса по исследованию и испытанию новых оборонных технологий.

Во время "Эксперимента цифрового хребта" (DiBaX) в Латвии, включая приграничную территорию с Эстонией, будут проводиться запланированные полеты беспилотных летательных аппаратов различных типов и размеров.

Основное внимание в эксперименте будет уделено использованию беспилотных систем в сложных операционных условиях, а также применению искусственного интеллекта для задач по идентификации целей и ситуационной осведомленности.

