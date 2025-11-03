Истребители НАТО проведут полеты на низких высотах в небе над Эстонией

Как сообщается, серия тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии продлится в течение недели в промежутке с 10:00 по 22:00. По возможности истребители будут держаться подальше от населенных пунктов Эстонии.

Во время учебных полетов могут также выполняться сверхзвуковые полеты в координации со службой управления гражданской авиацией Эстонии и на специально предусмотренных для этого высотах.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством.

Отмечается, что военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители Альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. Сейчас в Эмари дежурят истребители ВВС Италии.