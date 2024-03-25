Истребители НАТО на прошлой неделе пять раз перехватывали военные самолеты РФ

Истребители НАТО пять раз поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения самолетов Российской Федерации за прошедшую неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы.
Отмечается, что 18 марта самолеты НАТО обнаружили российский Ил-20, который летел без предоставления плана полета и включенного радиоответчика.
На следующий день самолеты НАТО вылетали на распознавание и сопровождение российских Су-24МР, Ил-76 и Ил-20.
А 21 марта на идентификацию и сопровождение самолета Ил-20 вылетели истребители воздушной полиции НАТО.
Во всех этих случаях российские борта двигались в районе Калининградской области.
Напомним, в конце февраля Германия поднимала в воздух истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М, зафиксированного в районе Финляндии.
Также ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".
Также недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства НАТО.
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