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Вингер "Торонто" с победной шайбой в овертайме возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Торонто, Четверг 26 января 2023 10:14
Вингер "Торонто" с победной шайбой в овертайме возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Митч Марнер всегда нацелен на ворота соперников "Торонто" (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал крайнего нападающего "Торонто Мейпл Лифс" Митча Марнера лучшим игроком очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

25-летний канадец вырвал для "Торонто" домашнюю победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2 ОТ). Именно он забросил решающую шайбу на 19-й секунде овертайма.

Марнер устроил настоящий сольный проход со своей половины площадки. Он обошел трех соперников и обыграл Шестеркина в ближнем бою. Ассист записали в актив защитника Лильегрена.

Благодаря победе "Мейпл Лифс" закрепились на 2-й строчке Атлантического дивизиона НХЛ и уверенно проходят в плей-офф. "Рейнджерс" же остаются на 3-й позиции в дивизионе Метрополитен. Шанс приблизиться к "синерубашечникам" имеют "Питтсбург" и "Вашингтон".

В топ-тройку звезд вечера также попали центрфорварды "Каролины" Мартин Нечас и "Коламбуса" Кент Джонсон. Оба они, как и Марнер, оформили победные шайбы в овертаймах. Пострадали от чеха и канадца "Далла"с и "Эдмонтон" соответственно (в обоих случаях – 3:2 ОТ).

К слову, накануне защитник "Питтсбурга" Летанг возглавил топ-3 звезд с четырьмя пунктами против "Флориды".

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