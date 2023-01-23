Нападающий "Аризоны" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

24-летний американец принялся за дело на старте второго периода, когда аризонцы минимально опережали "Вегас". Он получил передачу в правой зоне вбрасывания, сместился в центр и мощно пробил в ближний угол.

Еще дважды Келлер отличился в третьей 20-минутке. Сначала вингер левой классно бросил в девятку из центральной зоны. А на десерт отправил шайбу в пустые ворота гостей и заставил болельщиков традиционно выбрасывать на лед бейсболки.

Итоговый результат в Темпе (4:1 в пользу "Койотс"), однако, не слишком изменил турнирное положение команд. "Вегас" остался лидером Тихоокеанского дивизиона. "Аризона" в свою очередь идет предпоследней в Центральном дивизионе и не проходит в плей-офф.

Дополнили топ-3 звезд центрфорвард "Лос-Анджелеса" Джарет Андерсон-Долан и защитник "Нью-Джерс" Даги Хэмилтон. Первый оформил дубль в победном матче с "Чикаго" (2:1). Тем временем второй сначала сделал результативную передачу, а затем оформил победную шайбу в овертайме против "Питтсбурга" (2:1 ОТ).