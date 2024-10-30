Защитник "Сиэтла" с дебютным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

30-летний канадец принял участие в гостевом разгроме "Монреаля" (8:2). Он забросил три шайбы "Кракен" подряд.

"Сиэтл" шокировал "Канадиенс" уже в первом периоде. К середине 20-минутки Олексяк, Эванс, Шварц и Бьоркстранд довели счет до большого. Кофилд под конец отрезка размочил цифры на табло, но потом за дело взялся Монтур.

В начале второго периода он дальним броском реализовал большинство "Кракен". Впоследствии защитник со второй попытки обыграл Примо. В третьей же 20-минутке Монтур метко бросил из левого круга при численном преимуществе "Сиэтла". Добил хозяев Толванен, а подсластил горечь поражения "Монреаля" Андерсон.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Филадельфии" Самуэль Эрссон и голкипер "Миннесоты" Марк-Андре Флери. Первый парировал 23 броска и оформил шатаут против "Бостона" (2:0). Второй в последний раз в карьере приехал в Питтсбург, где в составе "Пингвинз" когда-то начинал путь в элите.

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