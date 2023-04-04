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Вингер "Далласа" с шайбой и тремя ассистами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Даллас, Вторник 04 апреля 2023 10:45
Вингер "Далласа" с шайбой и тремя ассистами стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Джейсон Робертсон (в центре) набрал 4 пункта против "Нэшвилла" (thestar.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали крайнего нападающего "Даллас Старз" Джейсона Робертсона лучшим игроком очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Молодой американец набрал 4 пункта в противостоянии с "Нэшвиллом". На домашнем льду вингер оформил гол и отдал 3 результативных передачи.

В первом периоде Робертсон помог отличиться Хинцу, а во второй 20-минутке ассистировал Павелски в большинстве. В середине третьего периода крайний нападающий из правой зоны вбрасывания мощным выстрелом "прошил" Сароса. А потом еще и отдал передачу на Сегина.

Благодаря уверенной победе (5:1) Робертсон и компания сохранили лидерство в Центральном дивизионе. "Даллас" вместе с "Миннесотой" гарантировал себе место в плей-офф. "Нэшвилл" же на 5 очков отстал от "Виннипега", который последним проходит в матчи на вылет.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Сиэтла" Джаред Макканн и вингер "Вегаса" Павел Дорофеев. Первый оформил дубль в разгроме "Аризоны". Зато россиянин забросил две шайбы в противостоянии с "Миннесотой".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Миннесота" – "Вегас" – 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 2:3)
  • "Даллас" – "Нэшвилл" – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
  • "Сиэтл" – "Аризона" – 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

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