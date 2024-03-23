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Нападающий "Вашингтона" с дебютным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Вашингтон, Суббота 23 марта 2024 09:27
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Нападающий "Вашингтона" с дебютным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Сонни Милано на предматчевой разминке (twitter.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Вашингтон Кэпиталз" Сонни Милано первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

27-летний американец приложился к безумной домашней победе над "Каролиной" (7:6 Б). Он оформил первый в карьере хет-трик в основное время.

"Харрикейнз" открыли счет в первом периоде усилиями Ахо, но Милано в ответ в большинстве протолкнул шайбу за линию с близкого расстояния. "Каролина" впоследствии снова повела с голом Слевина. Но в середине второй 20-минутки Овечкин восстановил статус-кво. Впоследствии Милано курьезно подправил шайбу в ворота после выигранного вбрасывания.

Тем не менее, "Каролина" усилиями Ахо и Шея снова оказалась впереди перед третьим периодом. "Кэпиталз" отыгрались благодаря голу Карлсона в большинстве. Далее герой вечера оформил третью шайбу – Милано снова сумел "прошить" скопление хоккеистов перед воротами. Последующий обмен взятиями ворот привел к овертайму с цифрами 6:6 на табло. Дошло и до серии буллитов, где сильнее оказался "Вашингтон".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Колорадо" Микко Рантанен и вингер "Далласа" Джейми Бенн. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в разгроме "Коламбуса" (6:1). Зато второй двумя шайбами огорчил "Питтсбург" (4:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Каролина" – 7:6 Б (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, 1:0)
  • "Даллас" – "Питтсбург" – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
  • "Колорадо" – "Коламбус" – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)
  • "Аризона" – "Сиэтл" – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

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