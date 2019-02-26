Вінгер "Карпат" визнаний кращим гравцем 19 туру УПЛ

Швед у матчі з "Ворсклою" оформив перший для себе хет-трик

Украинская Премьер-лига определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 19 тура чемпионата. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на сайт УПЛ.

По итогам голосования специалистов победил вингер львивськтх "Карпат" Марьян Швед, который в матче с полтавской "Ворсклой" оформил первый для себя в УПЛ хет-трик.

Полузащитник набрал семь голосов, а динамовцы Беньямин Вербич и Николай Шапаренко - два и один соответственно.

Напомним, Швед подписал контракт с "Селтиком", став первым в истории шотландского клуба украинским футболистом. Однако нынешний сезон он доиграет в составе "львов".