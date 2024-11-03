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"Юки" из "Сент-Луиса" с победным дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Сент-Луис, Воскресенье 03 ноября 2024 10:55
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"Юки" из "Сент-Луиса" с победным дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Джордан Биннингтон и Колтон Парайко празднуют домашнюю победу (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали защитника "Сент-Луис Блюз" Колтона Парайка лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Канадец украинского происхождения стал неожиданным героем "Блюз". Он забросил две шайбы и отдал результативную передачу в противостоянии с "Торонто" (4:2).

"Мейпл Лифс" повели в счете в начале первого периода усилиями Марнера. На старте же второй 20-минутки "Сент-Луис" сравнял счет – Парайко мощно бросил в дальнюю девятку от синей линии. Впоследствии Кайру из левой зоны вбрасывания загнал "свояка" от защитника "Торонто".

Потом закрепил преимущество "Блюз" тот же Парайко, метко бросив под штангу с дистанции. В середине финального периода Лоренц сократил отставание "Мейпл Лифс" до минимума, поэтому тренерский штаб выпустил шестого полевого. Но гол оформил "Сент-Луис" – Парайко организовал для Бучневича выход на пустые ворота.

В тройку звезд вечера также попали лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби и форвард "Детройта" Дилан Ларкин. Первый оформил дубль в победе над "Монреалем" (3:1). В свою очередь второй дважды реализовал большинство в непростом поединке против "Баффало" (2:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

&quot;Юки&quot; из &quot;Сент-Луиса&quot; с победным дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне форвард "Флориды" Барков возглавил хит-парад звезд с четырьмя пунктами против "Далласа".

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