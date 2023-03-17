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Звезда "Калгари" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Лас-Вегас, Пятница 17 марта 2023 10:51
Звезда "Калгари" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Тайлер Тоффоли уже набрал 60 пунктов за сезон (facebook.com/NHLFlames)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги выбрал крайнего нападающего "Калгари Флэймз" Тайлера Тоффоли лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Вингер приложился к результативной победе над "Вегасом" на выезде (7:2). Канадец набрал 4 очка – забросил две шайбы и отдал 2 результативные передачи.

В стартовом периоде Тоффоли помог Вигару открыть счет, а на старте второй 20-минутки отличился сам. После передачи Линдхольма он обыграл голкипера "Голден Найтс" на "пятаке" и отправил шайбу в пустые ворота. В третьем же периоде Тоффоли ассистировал Баклунду в большинстве. Впоследствии оформил дубль – вовремя оказался на добивании после броска Манджапане.

Благодаря победе "Калгари" продолжил преследовать "Сиэтл" в борьбе за путевку в плей-офф от Тихоокеанского дивизиона. В данный момент "Флэймз" на 5-й строчке (76 очков) и отстают от "Кракен" на 7 пунктов. "Вегас" здесь остался лидером (90 баллов).

Дополнили тройку звезд вечера голкипер "Бостона" Джереми Свэйман и вингер "Флориды" Мэттью Ткачук. Вратарь оформил 36 сэйвов и завершил шатаутом поединок против "Виннипега" (3:0). "Юки" же забросил шайбу и трижды ассистировал в перестрелке с "Монреалем" (9:5).

Все результаты вечера в НХЛ:

Звезда &quot;Калгари&quot; с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вингер "Айлендерс" Палмьери возглавил хит-парад звезд с голом и тремя ассистами против "Анахайма".

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