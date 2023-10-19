"Оттава" уничтожила "Вашингтон" Овечкина, "Питтсбург" проиграл в Детройте: все шайбы вечера НХЛ

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в ночь на четверг продолжился двумя матчами. Уверенные домашние победы одержали "Оттава Сенаторз" и "Детройт Ред Уингз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

В битве столиц на льду "Канадиан Тайр Центра" местная команда разгромила "Вашингтон Кэпиталз". Два гола "Сенаторз" оформили к середине первого периода – Тарасенко реализовал момент с близкого расстояния, а Норрис замкнул атаку в большинстве с "пятака".

Под занавес 20-минутки Карлсон сумел размочить счет из центральной зоны. Впрочем, уже во втором периоде "Оттава" наказала команду россиянина Овечкина еще тремя шайбами. Сначала Норрис оформил дубль с передачи Бетерсона, далее Зуб "прошил" голкипера броском от синей линии, а затем Жиру затолкал "диск" в пустые ворота после паса Шабо.

Добил "Вашингтон" в третьем периоде броском со средней дистанции Сандерсон. "Кэпиталз" потерпели второе поражение в трех матчах сезона. Единственный успех вашингтонцев – вымученная в серии буллитов победа над "Калгари" (3:2 Б).

В Детройте "Ред Уингз" устроили голевой фестиваль с "Питтсбург Пингвинз". Гости открыли счет на первой же минуте, когда Малкин сыграл в стенку со Смитом. Однако в середине 20-минутки Дебринкет замкнул дальнюю штангу с передачи Чарника.

Второй период стал бенефисом "Детройта". Шиаро броском из левой зоны вывел хозяев вперед. Его запев поддержали Копп (дальний выстрел) и Перрон (большинство). "Пингвинз" попытались вернуться в игру на старте третьей 20-минутки, когда Карлссон забросил из левой зоны, а Раст подставил клюшку под дальний бросок шведа.

Однако, последнее слово было за "Ред Уингз". В финальные минуты детройтцы оформили сразу две шайбы в пустые ворота, когда "Питтсбург" выпустил шестого полевого. Голами отличились Копп и Дебринкет.

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