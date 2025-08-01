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Вынесение честных древ Креста Господня и Маковея: какой праздник 1 августа, у кого день ангела и что делать нельзя

Пятница 01 августа 2025 05:47
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Вынесение честных древ Креста Господня и Маковея: какой праздник 1 августа, у кого день ангела и что делать нельзя Какой церковный праздник 1 августа и что нельзя делать сегодня (фото:Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 1 августа, православные верующие по новоюлианскому календарю отмечают великий праздник - Вынесение честных древ животворящего Креста Господня. Этот день также известен в народе как Маковея или Медовый Спас. Праздник знаменует начало Успенского поста, а также имеет свои особые традиции, приметы и строгие запреты.

РБК-Украина рассказывает, какой праздник 1 августа, у кого день ангела, какие существуют традиции и приметы этого дня и что делать нельзя.

История праздника

Праздник установлен в память о древней традиции, возникшей в Византии. В Константинополе, из-за частых эпидемий, из сокровищницы императорского дворца выносили часть Животворящего Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос. Эту святыню носили по улицам города, освящая воду и благословляя народ, чтобы остановить распространение болезней.

Со временем эта традиция распространилась, и 1 августа было установлено официальное празднование Вынесения честных древ Креста Господня. Народное название праздника - Маковея, связано с памятью семи святых мучеников Макавеев, а Медовый Спас - с освящением меда нового урожая, символизирующего Божью благодать и щедрость природы.

Что нельзя делать 1 августа: главные запреты

Этот день является началом Успенского поста, поэтому наши предки придерживались строгих правил, чтобы не навлечь на себя беду.

Заниматься тяжелым физическим трудом. Все домашние и огородные хлопоты лучше отложить, поскольку это считается грехом. Исключением является работа пчеловодов по сбору меда.

Ссориться, сквернословить и желать зла. День нужно провести в мире и согласии. Считается, что любой негатив, высказанный в этот день, обязательно вернется к тому, кто его посеял.

Отказывать в помощи нуждающимся. Это великий праздник милосердия. Если к вам обратились за помощью, особенно бедные, не стоит отказывать.

Употреблять скоромную пищу. Поскольку начинается Успенский пост, под запретом мясо, яйца и молочные продукты. На праздничном столе должны быть постные блюда.

Купаться в водоемах. По народному поверью, после Маковея вода в реках и озерах начинает остывать, и купаться в ней уже не рекомендуется.

Традиции праздника

Освящение меда, мака и воды. Главная традиция - освящение даров природы в церкви. По поверью, освященный мед обладает особыми целебными свойствами, а мак, добавленный в блюда, приносит достаток.

Букет "маковейчик". В церковь несут букеты из маковых головок, полевых цветов и трав (бархатцев, васильков, душицы). Такой букет становится оберегом для дома на весь год.

Приметы на Маковея

  • Птицы улетают в теплые края. Примета говорит, что с Маковея ласточки и стрижи начинают улетать в теплые края, что предвещает приближение осени.
  • Дождь на Маковея. Если сегодня идет дождь, то следующий год будет щедрым на урожай.
  • Какая погода на Маковея, такой и октябрь. Народные приметы связывают погоду этого дня с погодой через два месяца.
  • Если на Вынесение Креста день сухой и солнечный - август будет ясным и урожайным.
  • Идет дождь - осень будет ранней и влажной.
  • Солнце в дымке - будет длительная жара.
  • Много пчел над цветами - мед будет густой и сладкий.
  • Начался сильный ветер - жди снежной зимы.
  • Освященная сегодня вода считается целебной - ею окропляют дом, огород, скот.

У кого День ангела сегодня

1 августа поздравления с именинами принимают: Дмитрий, Леонтий, Александр, Тимофей, Федор, София.

По гороскопу, люди, которые родились 1 августа, принадлежат к знаку Льва.

Какие еще праздники сегодня, 1 августа

Кроме церковного праздника, сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

День инкассатора в Украине. Это профессиональный праздник, посвященный работникам инкассационных служб, которые занимаются перевозкой и хранением ценностей.

Всемирный день борьбы с раком легких. Этот день имеет целью привлечь внимание к проблеме рака легких и распространение информации о профилактике и ранней диагностике.

Международный день клоуна. Неофициальный, но популярный праздник, посвященный артистам цирка, которые приносят радость людям.

День подруги. Неофициальный праздник, который отмечают, чтобы выразить благодарность за дружбу и поддержку.

А еще:

  • День всемирной паутины
  • Международный день игры Маджонг
  • Международный день пива
  • Международный день "чайлдфри"

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При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

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