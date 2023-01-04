"Виноват Макрон". Рогозин хочет послать лидеру Франции осколок, вытянутый из его спины

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон причастен к его ранению в оккупированном Донецке. Он просит послать политику обломок, который вытащили из его спины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Рогозина.

Рогозин заявил, что получил ранения в Донецке в результате обстрела из французской гаубицы Caesar. Он пригрозил Макрону, заявив, что Франция должна ответить за "террористический акт".

При этом Рогозин направил послу Франции в РФ Пьеру Леви письмо, в котором был обломок снаряда, якобы вытащенного из спины оккупанта.

"Вы видите осколок от снаряда, который выпущен французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мое правое плечо и застрял в шейном позвонке лишь в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", - написал Рогозин.

По словам экс-чиновника, в результате артиллерийских обстрелов погибли двое его знакомых российских вояк.

Фото: Рогозин показал осколок, который якобы достали из его спины (t.me/rian_ru)