ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Виноват Макрон". Рогозин хочет послать лидеру Франции осколок, вытянутый из его спины

Новина українською →
Москва, Среда 04 января 2023 12:41
"Виноват Макрон". Рогозин хочет послать лидеру Франции осколок, вытянутый из его спины Фото: экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон причастен к его ранению в оккупированном Донецке. Он просит послать политику обломок, который вытащили из его спины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Рогозина.

Рогозин заявил, что получил ранения в Донецке в результате обстрела из французской гаубицы Caesar. Он пригрозил Макрону, заявив, что Франция должна ответить за "террористический акт".

При этом Рогозин направил послу Франции в РФ Пьеру Леви письмо, в котором был обломок снаряда, якобы вытащенного из спины оккупанта.

"Вы видите осколок от снаряда, который выпущен французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мое правое плечо и застрял в шейном позвонке лишь в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", - написал Рогозин.

По словам экс-чиновника, в результате артиллерийских обстрелов погибли двое его знакомых российских вояк.

&quot;Виноват Макрон&quot;. Рогозин хочет послать лидеру Франции осколок, вытянутый из его спины

Фото: Рогозин показал осколок, который якобы достали из его спины (t.me/rian_ru)

Напомним, 21 декабря в Донецке обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором экс-глава "Роскосмоса" Рогозин праздновал день рождения.

Позже украинские пограничники отреагировали на взрывы в Донецке, заявив, что таким образом передали "привет" Рогозину, незаконно пересекшему украинскую границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рогозин Роскосмос Франция Эммануэль Макрон Война в Украине
NEWS
Украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян, - Генштаб
Украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет