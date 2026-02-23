"Он знал еще в ноябре 2021-го": американский журналист напомнил о точности прогноза Буданова

"В ноябре 2021 года Буданов сказал мне, что вторжение состоится, и достаточно точно объяснил, как это произойдет", - отметил Альтман.

Альтман подкрепил свои слова ссылкой на статью с комментариями Буданова более 4 лет назад, где в то время начальник ГУР подробно рассказывал о планах Кремля по масштабной атаке, в частности с использованием десанта и наступления на нескольких направлениях.

По словам журналиста, тогдашние оценки украинской разведки "практически попали в цель" относительно реального сценария событий, которые начались в феврале 2022-го.

Что сказал Буданов в 2021 году

В интервью, датированном 21 ноября, Буданов сообщал, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных у границ Украины и готовится к масштабному наступлению, которое может начаться в конце января или в начале февраля 2022 года.

По его словам, российская атака будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые наступления, которые будут сопровождаться высадкой десанта на востоке, морскими десантами в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.

При этом он предупреждал, что российское нападение на Украину будет значительно более разрушительным, чем любые предыдущие действия в конфликте, который длится с 2014 года.