"Он действительно болезненный для России": Сибига о 17-м пакете санкций ЕС

Сибига заявил, что принятый 20 мая 17-й пакет санкций Европейского Союза был важным и своевременным шагом в давлении на Россию.

По словам Сибиги, решение о санкциях было принято "немедленно, единодушно и с учетом болезненности для России". Он подчеркнул, что Украина не считает темпы решений ЕС медленными.

"17-й пакет санкций был принят немедленно, чтобы оказать давление на Россию, вовремя и единодушно. Он действительно болезненный", - отметил министр.

Также украинская сторона настаивает на более жестком ограничении цены на российскую нефть - на уровне 30 долларов за баррель.

"Мы считаем ее обоснованной. Это поможет лишить Россию возможности финансировать свою военную машину", - подчеркнул Сибига.

Кроме этого, Киев настаивает на введении санкций против банковского сектора РФ, что, по словам главы МИД, станет "серьезным ударом по российской экономике".

"Для этого нужно решение G7. Также нужны санкции против банковского сектора", - сказал он.