Отключение света по-новому. Что изменится с 24 июня

По информации издания, тестирование началось в субботу, 8 июня. Суббота для этого была выбрана из-за того, что в выходные дни нагрузка на энергосистему спадает и любые изменения можно проводить с минимальными рисками сбоев.

Основная цель изменений системы - добиться того, чтобы отключения для потребителей были максимально одинаковыми во всех регионах страны.

Принципиальное отличие новой системы в том, что если раньше "Укрэнерго" доводило областям лимиты потребления, то сейчас будет сообщать объемы для отключений.

То есть раньше определялся максимальный объем электроэнергии, который область могла получить за сутки, и уже на местах принимали решение: кого, когда и на сколько отключать. При этом объекты критической инфраструктуры, которым подачу энергии ограничивать нельзя, тоже входили в эти лимиты потребления. К примеру, в системе в какой-то период прогнозируется недостаток 2 ГВт электроэнергии. Этот объем делится по областям пропорционально их стандартному потреблению, которое уже замерено. В итоге каждая область получает свой объем для отключений. Но в одной области критическое потребление составляет, к примеру, 1,2 ГВт, а в другой 400 МВт. И получается, что для распределения другим потребителям в первой области остается гораздо меньше энергии, чем во второй. Следовательно, общее время отключений в ней больше.

В чем особенность нового принципа отключения

Во всех областях потребители, подпадающие под отключения, будут разделены на 6 очередей с одинаковым общим потреблением. Информация об объеме потребления каждой очереди в каждой области будет и у "Укрэнерго".

При необходимости ограничить потребление "Укрэнерго", исходя из объемов потребления очередями, будет определять, сколько из них и в какое время нужно будет отключить по всем областям. К примеру, может быть дано указание в определенное время во всех областях отключить 2 очереди. Если механизм сработает, то потребление сократится на ожидаемый объем. Если же сокращения будет не достаточно, к примеру оно снизится не на 200 МВт, как ожидалось, а на 180, то это будет означать, что в какой-то области прибегли к манипуляциям со списками очередей. В таком случае будут применяться аварийные отключения.

Фактически результатом использования такого механизма должно стать равное в процентном отношении отключение потребителей во всех областях. То есть по всем областям в определенное время будет отключаться, к примеру, 20% или 30% потребителей не критической инфраструктуры. Периоды отключений и их частота должны будут стать равными по всей стране. При этом графики отключений, которые действуют сейчас, останутся, но отключения в периоды "серых" зон могут сократиться.

"Укрэнерго" намерено проанализировать первую неделю тестовой работы новой системы и дать оценку ее эффективности.