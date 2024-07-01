Будут выключать три очереди одновременно: в Yasno объяснили, сколько часов завтра не будет света
Во вторник, 2 июля, будут задействовать одновременно три очереди отключений электроэнергии в течение всех суток. Света не будет в среднем от 8 до 12 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко.
"На прошлой неделе каждый день было по три очереди, но не весь день. Завтра будет три очереди весь день. Это значит, что будут работать графики в черной и серой зоне", - пояснил Коваленко, отвечая на вопросы в комментариях к своему посту в Facebook.
По его прогнозу, завтра в сутки света не будет в среднем от 8 до 12 часов.
Отключение света 2 июля
Во всех регионах Украины завтра, 2 июля, графики отключения света будут действовать весь день.
"Завтра, 2 июля, облэнерго будут задействовать три очереди отключений одновременно в течение всех суток", - сообщили в "Укрэнерго".
Там уточнили, что такие ограничения вынуждены ввести из-за значительного роста потребления в жаркую погоду.
В "Укрэнерго" также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда есть свет.
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