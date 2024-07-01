Будут выключать три очереди одновременно: в Yasno объяснили, сколько часов завтра не будет света

Во вторник, 2 июля, будут задействовать одновременно три очереди отключений электроэнергии в течение всех суток. Света не будет в среднем от 8 до 12 часов.

"На прошлой неделе каждый день было по три очереди, но не весь день. Завтра будет три очереди весь день. Это значит, что будут работать графики в черной и серой зоне", - пояснил Коваленко, отвечая на вопросы в комментариях к своему посту в Facebook.

По его прогнозу, завтра в сутки света не будет в среднем от 8 до 12 часов.