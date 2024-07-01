Вимикатимуть три черги одночасно: у Yasno пояснили, скільки годин завтра не буде світла

У вівторок, 2 липня, задіятимуть одночасно три черги відключень електроенергії протягом усієї доби. Світла не буде в середньому від 8 до 12 годин.

"На минулому тижні кожен день було по три черги, але не увесь день. Завтра буде три черги увесь день. Це означає, що будуть працювати графіки в чорній та в сірій зоні", - пояснив Коваленко, відповідаючи на питання у коментарях до свого допису у Facebook.

За його прогнозом, застра на добу світла не буде в середньому від 8 до 12 годин.