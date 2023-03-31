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Уимблдонский турнир принял решение по участию теннисистов РФ и Беларуси

Фото: Андрей Рублев в этом году сможет приехать на Уимблдон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Британская Ассоциация лаун-тенниса определилась по поводу будущего российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне-2023. В прошлом году они не были допущены к соревнованиям из-за агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Организаторы травяного мейджора решили снять дисквалификацию с игроков, представляющих Россию и Беларусь. Они смогут сыграть на турнире "Большого шлема" в нейтральном статусе.

"Мы продолжаем полностью осуждать незаконное вторжение России, а наша искренняя поддержка остается с народом Украины. Это решение было крайне тяжелым, не принималось легкомысленно или без особого внимания к тем, на кого повлияет", – заявил глава организации Иэн Хьюитт.

Белорусские и российские теннисисты смогут сыграть на Уимблдоне-2023 при условии отказа от государственного финансирования страной-агрессором и ее союзницы. Также им будет запрещено выражать поддержку войны. В прошлом году организаторы запретили участие РФ и Беларуси, чтобы российский режим "не извлек какую-либо выгоду" из соревнований.

Старейший турнир "Большого шлема" анонсировал отстранение россиян и белорусов от участия в апреле прошлого года. В ответ ATP и WTA лишили соревнования рейтинговых очков в 2022 году, а также оштрафовали Уимблдон на 1 млн долларов каждая. Победителями турнира в женском и мужском разрядах стали Елена Рыбакина (Казахстан) и серб Новак Джокович.

К слову, ранее собрали реакции спортсменов и политиков на смягчение ограничений для атлетов РФ и Беларуси в спецподборке.

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Санкции против РоссииТеннисУимблдон