Уимблдон-2024: Свитолина проиграла Рыбакиной четвертьфинал мэйджора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2024, 1/4 финала, женщины

Рыбакина – Свитолина – 2:0 (6:3, 6:2)

Соперницы начали с обмена брейками. Дальше Рыбакина принялась идти нога в ногу с украинкой. Каждый раз казахская теннисистка пыталась подкараулить ошибку Свитолиной. В конце концов своего шанса она дождалась в восьмом гейме, взяв "под ноль" подачу оппонентки.

Теперь путь к завершению сета в собственную пользу был открыт для Рыбакиной. Затягивать партию она не стала и со второй попытки реализовала сетбол. Такая концовка первой партии, очевидно, повлияла на ход событий и во второй.

Казашка увереннее чувствовала себя на корте и быстро создала гандикап (2:0). Свитолина пыталась держаться рядом с оппоненткой и сократила отрыв до минимума (2:3). Однако этот локальный успех оказался последним для украинской теннисистки.

Рыбакина выиграла три пункта подряд. В частности, в затяжном седьмом гейме представительница Казахстана дожала Свитолину на чужой подаче. Завершила же матч она доминирующей собственной подачей "под ноль". Соперница Рыбакиной в 1/2 финала определится в противостоянии латышки Остапенко и чешки Крейчиковой.