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Неожиданная финалистка French Open легко пробилась в 1/2 финала Уимблдона

Лондон, Вторник 09 июля 2024 21:06
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Неожиданная финалистка French Open легко пробилась в 1/2 финала Уимблдона Фото: Ясмине Паолини оказалась в шаге от финала еще одного мэйджора (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Итальянка Ясмине Паолини без лишних трудностей одолела американскую теннисистку Эмму Наварро в четвертьфинале Уимблдонского турнира 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 1/4 финала, женщины

Паолини – Наварро – 2:0 (6:2, 6:1)

Долго отсиживаться в обороне оппонентки не собирались. Уже в третьем гейме Наварро пошла в наступление и смогла взять подачу итальянской теннисистки. Впрочем, ответ Паолини был ошеломляющим.

Она фактически разбила соперницу, завершив сет всего за 27 минут. Итальянка не позволила представительнице США набрать ни одного пункта. Сама же взяла 5 геймов подряд, в том числе и три – на подаче Наварро. К тому же, один из брейков Паолини оформила "под ноль".

Итальянская теннисистка продолжила доминировать во второй партии. Она дважды взяла подачи Наварро, оформив брейки в четвертом и шестом геймах. А дальше хладнокровно реализовала матчбол на собственной подаче и завоевала место в 1/2 финала.

За путевку в финал Паолини сразится с балканкой Донной Векич. Хорватская теннисистка в трех партиях одержала волевую победу над новозеландкой Лулу Сан (5:7, 6:4, 6:1). Обе полуфиналистки впервые в карьере добрались до этой стадии травяного мэйджора.

К слову, накануне Свитолина разгромила китаянку Ван в 1/8 финала турнира.

Напомним, ранее вспомнили выступления Свитолиной на финальных этапах Уимблдонского турнира.

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