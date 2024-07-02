Байндль вылетела от немецкой ветеранки на старте Уимблдона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2024, 1-й раунд, женщины

Зигемунд – Байндль – 2:0 (6:4, 6:1)

Соперницы начали с обмена брейками. В середине первого сета Зигемунд и Байндль снова принялись обмениваться набранными на подачах друг друга пунктами. Однако 36-летняя немецкая теннисистка оформила два таких гейма против одного у украинки.

Со стратегическим преимуществом Зигемунд сосредоточилась на своих подачах. Этот подход принес плоды, поэтому за 54 минуты опытная спортсменка закрыла партию. Старт второго сета пришлось отложить из-за дождя.

Вынужденная пауза пошла на пользу немке. Фактически она просто смяла Байндль. Украинская теннисистка пыталась сопротивляться, но сумела набрать только одно очко. Зато Зигемунд оформила три брейка и заслуженно пробилась в следующий раунд.

Байндль присоединилась к Лесе Цуренко, также зачехлившей ракетку после 1/64 финала травяного мэйджора. Обе украинки заработали по 60 тысяч фунтов. Тем временем их соотечественницы Даяна Ястремская, Марта Костюк и Юлия Стародубцева продолжат выступления на Уимблдоне.