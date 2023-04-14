Выманивали деньги у военных и их семей: под Киевом и в Виннице ликвидировали мошеннические схемы

Правоохранители в Киевской области задержали жителя Бориспольского района, который выманивал деньги у родственников пропавшего без вести украинского бойца. Жертвой мошенника стал брат его односельчанина, младшего сержанта механизированного взвода ВСУ. Защитник не выходил на связь после российского артобстрела украинских позиций под Бахмутом.

По данным следствия, злоумышленник сообщил брату военного, что пропавший якобы находится в госпитале в Беларуси и нуждается в сложной операции. Ради спасения защитника делец предложил перевести 2 тысячи долларов на собственные банковские карты.

СБУ разоблачила злоумышленника, задокументировали три факта получения денег и задержала его.

Во время обыска по адресу жительства мошенника обнаружили:

3 мобильных телефона и сим-карты, с которой мужчина звонил потерпевшему;

3 банковские карты, на которые получал деньги;

90 патронов разного калибра и боевую гранату.

Пока ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 190 (мошенничество);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

К тому же в Виннице задержали руководителя одной из местных коллекторских компаний. Он требовал от демобилизованного раненого военного ВСУ заплатить 1 млн гривен якобы просроченного долга его матери. В случае неуплаты угрожал физической расправой.

СБУ задержала злоумышленника при получении им первой части денег в размере 200 тысяч гривен.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах). Его арестовали без возможности внесения залога.