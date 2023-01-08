RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Выманили кролики". СБУ показала, как снайперский огонь уничтожает оккупантов (видео)

Фото: СБУ показала, как снайперский огонь уничтожает оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности показала видео уничтожение оккупантов снайперским огнем. Россияне оказались под прицелом в то время, когда отвлеклись на кроликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Указано, что украинские снайперы ликвидировали двух российских вояк.

"При отработке вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян. Ее прицельным огнем поразила снайперская группа ЦСО "А" СБУ: двое оккупантов были уничтожены. Цель отработана, возведенная группа вернулась на базу без потерь!" - говорится в описании под видео.

Напомним, недавно украинские снайперы показали, как уничтожают российских военных на Бахмутском направлении.

Как сообщалось, украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 430 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери РФ составляют более 111 тысяч военных убитыми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойска РФВойна России против Украины