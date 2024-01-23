RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вырисуются "плюсы". Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

23 января на севере и в Винницкой области ожидается мокрый снег. При этом днем будет тепло до +7 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Днем и северных и Винницкой областях небольшой снег, днем местами с дождем; на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах ночью и утром местами порывы 17-22 м/с.

"Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области 2-7° тепла", - добавили в "Укргидрометцентре".

Погода в феврале 2024 в Украине

В феврале 2024 в Украине, как и в декабре 2023, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве