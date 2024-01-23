Вырисуются "плюсы". Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

"Днем и северных и Винницкой областях небольшой снег, днем местами с дождем; на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах ночью и утром местами порывы 17-22 м/с.

"Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области 2-7° тепла", - добавили в "Укргидрометцентре".

Погода в феврале 2024 в Украине

В феврале 2024 в Украине, как и в декабре 2023, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.