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Требуют выкуп за освобождение: в Херсонской области оккупанты арестовывают предпринимателей

Фото: в Херсонской области оккупанты арестовывают предпринимателей и требуют выкуп за освобождение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированных Нижних Серогозах в Херсонской области россияне арестовывают предпринимателей и состоятельных жителей, чтобы потребовать у их родственников выкуп за освобождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"На временно оккупированной территории Украины военнослужащие ВС РФ используют оккупационный режим для собственного обогащения", - написала Маляр.

По ее словам, на временно оккупированных территориях российские военные под предлогом якобы контрразведывательных мер арестовывают местных, преимущественно среди предпринимателей и других состоятельных жителей. Формально они обвиняются в возможном сотрудничестве с силами с Силами обороны Украины.

За освобождение задержанных они требуют значительных сумм денег от их родственников или близких.

В частности, в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области по состоянию на начало этой недели оккупанты арестовали около сотни граждан.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, российские войска оккупировали Херсонскую область в первые недели войны. Украинским защитникам удалось освободить правобережную часть региона от врага только в конце осени 2022 года.

При этом левобережье Херсонской области еще остается под контролем РФ. Оттуда россияне постоянно обстреливают населенные пункты правобережья, в результате чего гибнут мирные жители.

А украинцы на оккупированной части области страдают террором захватчиков. В частности, россияне грабят местное население, арестовывают, пытают и заставляют получать паспорт РФ.

К примеру, в Геническе Херсонской области оккупанты принудительно удерживают в подвалах здания бывшей налоговой инспекции граждан с проукраинской позицией.

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