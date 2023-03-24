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Во Львовской области двое правоохранителей требовали взятку от благотворительного фонда

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Львовская область, Пятница 24 марта 2023 14:57
Во Львовской области двое правоохранителей требовали взятку от благотворительного фонда Фото: ГБР задержало на взятке правоохранителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во Львовской области двум правоохранителям вручили подозрение. Они требовали взятку от благотворительного фонда, помогающего военным.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственное бюро расследований.

"Благотворительный Фонд из Днепра помогает военным и закупает необходимое для них оборудование в странах Европы. Правоохранители решили "исследовать" происхождение документов для беспрепятственного пересечения государственной границы представителями фонда", - говорится в сообщении.

Как сообщается, несмотря на то, что все уполномоченные от организации вовремя возвращались на территорию Украины с необходимой военной помощью, правоохранители требовали взятки, чтобы закрыть "уголовное производство". В частном разговоре один из них предложил руководителю Фонда заплатить, "чтобы не пятнать репутацию благотворителей".

Сотрудники ГБР задержали правоохранителей при получении всей суммы взятки. Двум правоохранителям доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Одесской области разоблачили подполковника, который требовал более 100 тысяч гривен взятки.

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Львовская область ГБР
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