Требовал деньги за отсрочку от мобилизации: депутата горсовета Ужгорода задержали на взятке

По данным следствия, чиновник требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. За разные суммы взяток чиновник гарантировал им "ускоренную" процедуру получения справок, подтверждающих факт ухода за лицами с инвалидностью.

Правоохранители задержали депутата с поличным во время получения им неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: депутата горсовета Ужгорода задержали на взятке (t.me/SBUkr)