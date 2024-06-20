Требовал деньги за отсрочку от мобилизации: депутата горсовета Ужгорода задержали на взятке

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили в коррупции депутата Ужгородского городского совета, который входит в руководящий состав местного департамента соцполитики. Он требовал с военнообязанных взятки за отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, чиновник требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. За разные суммы взяток чиновник гарантировал им "ускоренную" процедуру получения справок, подтверждающих факт ухода за лицами с инвалидностью.
Правоохранители задержали депутата с поличным во время получения им неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: депутата горсовета Ужгорода задержали на взятке (t.me/SBUkr)
Напомним, ранее в Одессе правоохранители разоблачили работника одного из ТЦК на взятке за выдачу справки, которая отсрочивает мобилизацию.
За "бронь" от призыва он потребовал у мужчины 300 литров горючего или стоимость указанного объема горючего в денежном эквиваленте.
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