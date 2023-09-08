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В Черновцах предприниматель хотел подкупить офицера СБУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы

Черновцы, Пятница 08 сентября 2023 12:26
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В Черновцах предприниматель хотел подкупить офицера СБУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы Фото: в Черновцах задержан предприниматель, который хотел подкупить офицера СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Черновцах правоохранители задержали руководителя строительного предприятия, который пытался дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, компания фигуранта выполняла подрядные работы на территории одной из воинских частей региона.

Чтобы попасть в режимный объект, строители должны были проходить соответствующие проверки, за которые отвечает СБУ. Однако подрядчик захотел сделать для своих рабочих "свободный" доступ на территорию воинской части без проведения проверочных мероприятий.

Для решения вопроса предприниматель предложил 5 тысяч долларов сотруднику местного подразделения украинской спецслужбы. По факту получения "предложения" офицер Службы безопасности сразу доложил своему руководству.

Это позволило задокументировать преступные действия подрядчика-коррупционера и задержать его "на горячем" при передаче всей суммы неправомерной выгоды.

Фото: в Черновцах задержан предприниматель, который хотел подкупить офицера СБУ (t.me/SBUkr)

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее чиновников Главного управления Государственной миграционной службы в Харькове разоблачили на коррупционной схеме. Они создавали искусственные препятствия при оформлении паспортов Украины.

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Служба безопасности Украины Черновцы
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