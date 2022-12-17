Украинка Калинина выиграла последний теннисный турнир сезона-2022

Open de Limoges, финал

Калинина – Таусон – 2:1 (6:3, 5:7, 6:4)

Начали соперницы на равных, но в третьем гейме датчанка неожиданно оформила брейк. Взяв следующее очко на собственной подаче, она создала небольшой гандикап (3:1). Однако украинка не сникла и взяла пять (!) геймов подряд. В частности, три из них – "под ноль".

А вот вторая партия получилась более конкурентной. И Калинина, и Таусон решили действовать консервативно и сосредоточились на своих подачах. Как следствие, дело едва не дошло до тай-брейка. Но при счете 5:6 в пользу датской теннисистки она сумела взять подачу 25-летней украинки и сравнялась по сетам.

В третьей партии самое интересное началось, когда в середине сета на табло засветились "двойки". Первой ход сделала Калинина – взяла гейм на подаче соперницы. Однако та ответила своим брейком. Тем не менее, первая ракетка Украины повторила трюк, а затем хладнокровно довела сет, а с ним и матч, к победе.

Этот триумф стал для украинки первым в сезоне-2022. В прошлом году она проиграла финал турнира в Будапеште представительнице Казахстана Путинцевой. В этом году Калинина показала лучшие результаты в карьере на "Ролан Гарросе", Уимблдоне и US Open, добравшись на трех мэйджорах до второго раунда.