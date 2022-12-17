Украинка Калинина выиграла последний теннисный турнир сезона-2022
Триумфом первой ракетки Украины Ангелины Калининой завершились соревнования в одиночном разряде на турнире во французском Анси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Open de Limoges, финал
Калинина – Таусон – 2:1 (6:3, 5:7, 6:4)
Начали соперницы на равных, но в третьем гейме датчанка неожиданно оформила брейк. Взяв следующее очко на собственной подаче, она создала небольшой гандикап (3:1). Однако украинка не сникла и взяла пять (!) геймов подряд. В частности, три из них – "под ноль".
А вот вторая партия получилась более конкурентной. И Калинина, и Таусон решили действовать консервативно и сосредоточились на своих подачах. Как следствие, дело едва не дошло до тай-брейка. Но при счете 5:6 в пользу датской теннисистки она сумела взять подачу 25-летней украинки и сравнялась по сетам.
В третьей партии самое интересное началось, когда в середине сета на табло засветились "двойки". Первой ход сделала Калинина – взяла гейм на подаче соперницы. Однако та ответила своим брейком. Тем не менее, первая ракетка Украины повторила трюк, а затем хладнокровно довела сет, а с ним и матч, к победе.
Этот триумф стал для украинки первым в сезоне-2022. В прошлом году она проиграла финал турнира в Будапеште представительнице Казахстана Путинцевой. В этом году Калинина показала лучшие результаты в карьере на "Ролан Гарросе", Уимблдоне и US Open, добравшись на трех мэйджорах до второго раунда.
К слову, ранее Калинина вернулась в топ-50 рейтинга теннисисток-профессионалок.
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