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Вильнюс отправит Украине помощь пострадавшим от подрыва ГЭС, - МВД Литвы

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Среда 07 июня 2023 15:13
Вильнюс отправит Украине помощь пострадавшим от подрыва ГЭС, - МВД Литвы Фото: Вильнюс отправит Украине помощь пострадавшим от подрыва ГЭС (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Литва направит гуманитарную помощь Украине из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о финансовой помощи и не только.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание LRT.

"Литва направит гуманитарную помощь Украине в ответ на разрушение плотины Каховской ГЭС, которое произошло на этой неделе. Мы понимаем, что это очень сложная ситуация, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим друзьям и братьям в Украине", - заявила министр внутренних дел.

Как отметила Билотайте, речь идет о:

  • 50 тысячах евро финансовой помощи;
  • 30 палатках;
  • 240 раскладных кроватях.

Также Билотайте добавила, что страна готовится к вероятному увеличению количества беженцев.

"В любом случае, мы готовы, мы уже готовились зимой, когда предсказывали возможное увеличение количества беженцев из Украины, поэтому сейчас мы активизировали весь наш персонал, чтобы внимательно следить за потоками, и мы также контактируем с нашими местами размещения, где мы будем размещать или предлагать разместить людей", - пояснила министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Подрыв Каховской ГЭС

Вчера, 6 июня, российские оккупанты произвели взрыв на Каховской гидроэлектростанции. Взрыв произошел в машинном зале, где находилось взрывное устройство. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, эта операция была проведена 205-й мотострелковой частью российской армии.

В результате затопления ряда населенных пунктов также возникли проблемы с водоснабжением. К примеру, из-за затопления Каховского водохранилища Кривой Рог был вынужден ввести ограничения на потребление воды.

Кроме того, местным жителям было запрещено ловить, продавать и потреблять рыбу из затопленных районов из-за угрозы заболевания ботулизмом.

Детали о последствиях взрыва на Каховской гидроэлектростанции будут известны в ближайшие дни. Для получения подробной информации об этой трагедии рекомендуется ознакомиться с материалом РБК-Украина, который дает полное описание всего, что было известно на утро 7 июня.

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