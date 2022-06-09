Вільнюс про плани РФ "скасувати" незалежність Литви: поводяться не по-людськи

Росія заявила про намір "скасувати" незалежність Литви. У зв'язку з цим Вільнюс повинен бути готовим захищати себе сам і спільно зі своїми партнерами.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Тільки держава, керована звірами, могла почати війну, подібну до тієї, яку почала Росія. Не дивуюся, що і в політиці поводяться не за людськими нормами. А реагувати ми повинні відповідним чином - бути готовими захищати себе і самі, і разом з нашими партнерами, політичними, дипломатичними або іншими засобами", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше в Держдуму РФ внесли законопроект про скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". Ініціатори документа вважають, що постанова була прийнята незаконно.

Пізніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "скасування" незалежності є черговим доказом несправності російської влади.