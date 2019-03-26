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Вілкул розкритикував поїздку Бойка і Медведчука в РФ

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 12:58
Вілкул розкритикував поїздку Бойка і Медведчука в РФ
Фото: Олександр Вілкул (РБК-Україна)

Вілкул переконаний, що переговори з Росією необхідно вести на рівних

Заступник голови парламентської фракції "Опозиційний блок", кандидат у президенти України Олександр Вілкул розкритикував поїздку кандидата в президенти Юрія Бойка (один з лідерів Опозиційної платформи – За життя") і лідера руху "Український вибір – Право народу" Віктора Медведчука в РФ. Про це повідомляє прес-служба "Опоблоку".

"Я проти колоніального статусу з боку США і МВФ — те, що роблять сьогодні, але я і проти того, щоб бути протекторатом північних сусідів... Ми повинні говорити на рівних", - зазначив Вілкул.

Він назвав себе проукраїнським політиком. "Я за нейтральний статус, я за мирну, сильну, незалежну, нейтральну Україну. Ну от точно я в Москву не поїхав в якості інтуриста, як зараз поїхав Юрій Анатолійович. Я поїду в Москву і буду вести переговори на рівних. Я швидко доб'юся миру, я відновлю економічні відносини, але діючи в інтересах України, маючи на це повноваження як президент України", - переконаний кандидат в президенти.

Вілкул вважає, що поїздка Бойка і Медведчука в РФ "відбулася за прямим дорученням і в інтересах Петра Олексійовича Порошенка", оскільки вони здійснили прямий переліт з Києва в Москву.

"Цього не може зробити ніхто в світі, крім як без прямої команди з боку президента України, СБУ, до того ж, і Украероруху. У нас, на жаль, заборонено пряме сполучення", - пояснив політик.

Вілкул вважає, зокрема, що поїздка Бойка і Медведчука до Москви дозволила президентові країни "візуалізувати реванш, візуалізувати загрозу", а також завдала удар по лідеру партії "Батьківщина" Юлії тимошенко.

"Це коли Бойко оголосив про готовність робити коаліцію з Тимошенко в парламенті, знаючи, що в цей час Тимошенко бореться з Порошенком за націоналістично налаштованого виборця, і точно це виборцю не сподобається. Тимошенко цього точно не знала", - сказав він.

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