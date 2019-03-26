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Вилкул раскритиковал поездку Бойко и Медведчука в РФ

Новости » Выборы 2019    26.03.2019 - 12:58
Вилкул раскритиковал поездку Бойко и Медведчука в РФ
Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)

Вилкул убежден, что переговоры с Россией необходимо вести на равных

Заместитель главы парламентской фракции "Оппозиционный блок", кандидат в президенты Украины Александр Вилкул раскритиковал поездку кандидата в президенты Юрия Бойко (один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь") и лидера движения "Украинский выбор – Право народа" Виктора Медведчука в РФ. Об этом сообщает пресс-служба "Оппоблока". 

"Я против колониального статуса со стороны США и МВФ — то, что делают сегодня, но я и против того, чтобы быть протекторатом северных соседей... Мы должны говорить на равных", -  отметил Вилкул.

Он назвал себя проукраинским политиком. "Я за нейтральный статус, я за мирную, сильную, независимую, нейтральную Украину. Ну вот точно я в Москву бы не поехал в качестве интуриста, как сейчас поехал Юрий Анатольевич. Я поеду в Москву и буду вести переговоры на равных. Я быстро добьюсь мира, я восстановлю экономические отношения, но действуя в интересах Украины, имея на это полномочия как президент Украины", - убежден кандидат в президенты.

Вилкул считает, что поездка Бойко и Медведчука в РФ "состоялась по прямому поручению и в интересах Петра Алексеевича Порошенко", поскольку они осуществили прямой перелет из Киева в Москву.

"Этого не может сделать никто в мире, кроме как без прямой команды со стороны президента Украины, СБУ, к тому же, и Украэроруха. У нас, к сожалению, запрещено прямое сообщение", - пояснил политик.

Вилкул считает, в частности, что поездка Бойко и Медведчука в Москву позволила президенту страны "визуализировать реванш, визуализировать угрозу", а также нанесла удар по лидеру партии "Батькивщина" ЮлииТимошенко.

"Это когда Бойко объявил о готовности делать коалицию с Тимошенко в парламенте, зная, что в это время Тимошенко борется с Порошенко за националистически настроенного избирателя, и точно это избирателю не понравится. Тимошенко этого точно не знала", - сказал он.

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