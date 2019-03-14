Вілкул користується машиною комбінату Ахметова

Також Вілкул не вносив у декларації цивільну дружину, яка володіє майном на 1 млн доларів

Народный депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Александр Вилкул не вносил в декларации гражданскую жену, которая владеет имуществом стоимостью около 1 млн долларов, пользование автомобилем компании Рината Ахметова и домом бывшей тещи. Об этом говорится в видеоблоге Антона Столярова, передает Вihus.info

В январе 2018 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело по подозрению Вилкула в недостоверном декларировании. По версии НАБУ, он не вносит в декларации свою гражданскую жену.

Сообщается, что зовут возможную сожительницу Вилкула Мария Ляшенко. В 2014-2017 годах они регулярно совершали совместные поездки за границу, в частности на ее автомобиле Range Rover. К тому же управлял им сам Вилкул. В своем комментарии Bihus.Info депутат признал, что действительно знаком с этой женщиной, но факт отношений отрицает.

Согласно реестру транспортных средств, кроме Range Rover, у 30-летней Ляшенко есть еще один внедорожник Jeep Grand Cherokee. Также на нее оформлены два дома в элитном коттеджном городке "Золотые ключи" вблизи Днепра площадью 119 и 241 кв. м. Общая стоимость всего этого имущества составляет около полумиллиона долларов.

Летом 2018 года Ляшенко приобрела 187-метровую квартиру в центре Киева - на улице Старонаводницкой. Цены на подобные помещения в зависимости от ремонта колеблются в пределах от 400 до 600 тыс. долларов.

Вилкул, согласно материалам дела, пользовался 380-метровым домом в Козине, записанным на его бывшую тещу Марию Кондратюк. Приобрела она его в 2006 году, когда Вилкул впервые избрался в парламент. Также на Кондратюк оформлены автомобиль Lexus GX 460 и два байка Honda GL 1800 и Harley Davidson FLSTFB. Именно за рулем этого Harley в 2013 году Вилкул приезжал на музыкальный фестиваль "The Best City" в Днепре.

Кроме тещиных мотоциклов, в пользовании Вилкула был замечен Range Rover, записанный на ЗАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", бенефициаром которого является Ринат Ахметов.

Напомним, в конце мая спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в комитет представление Генеральной прокуратуры Украины на сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и нардепа от данной фракции Дмитрия Колесникова.