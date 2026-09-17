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ВИЧ, гепатит, сифилис: вербовщики РФ готовы брать всех на войну в Украине

04:27 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Филипп Бойко
ВИЧ, гепатит, сифилис: вербовщики РФ готовы брать всех на войну в Украине Фото: армия РФ (GettyImages)
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В российских соцсетях резко увеличилось объявление о наборе на военную службу по контракту для участия в войне против Украины. Вербовщики обещают большие выплаты, льготы и заявляют о готовности рассматривать кандидатов, которых раньше могли не допустить в службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По данным издания, ежедневно во ВКонтакте и Одноклассниках появляются тысячи однотипных объявлений, значительная часть которых размещается в сообществах по поиску работы. В публикациях потенциальным контрактникам обещают многомиллионные выплаты, льготы для них и членов их семей, а также возможность списания долгов на сумму до 10 млн. рублей.

Отдельные объявления сопровождаются призывами подписать контракт якобы до начала новой мобилизации.

Кого готовы брать на службу

Особое внимание привлекают объявления, в которых вербовщики заявляют о готовности принимать людей с серьезными заболеваниями.

В частности, в одном из объявлений в Воронежской области прямо указано: "Гепатит, ВИЧ, сифилис и другие заболевания готовы принять!". ВИЧ-инфекция и отдельные формы хронического вирусного гепатита входят в перечень заболеваний, которые могут служить основанием для ограничения заключения контракта в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Вербовщики также начали предлагать службу мужчинам с категорией "Д", которая означает непригодность к военной службе (в том числе из-за психических расстройств и наркозависимости). В соответствующих объявлениях отмечается, что кандидаты с категорией "Д" готовы принимать "строго конфиденциально".

Реклама распространяется в сообществах по поиску работы

Реклама появляется в группах местных администраций, домов культуры, на страницах по поиску работы и других локальных пабликах, а не только в соцсетях.

В таких объявлениях фигурируют разные суммы в зависимости от региона. К примеру, официальная группа правительства Забайкальского края предлагала 2,6 млн рублей единовременной выплаты, 210 тысяч рублей ежемесячно и 5,6 млн рублей в год службы.

Контекст новости

Мы уже писали, что темпы набора контрактников в армию РФ в 2026 году продолжают снижаться, несмотря на увеличение единовременных выплат за подписание контракта. За январь-август контракт с Минобороны РФ заключили около 234 тысяч россиян, что на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В России также ужесточили ограничения на выезд военнообязанных запаса за границу. Впервые зафиксировали случай, когда резервиста не выпустили из страны из-за мобилизационного предписания в документах.

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