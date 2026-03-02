Разоблачены планы Путина на войну в Европе: военное руководство Чехии назвало даты

Безопасности всей Европы в ближайшем будущем угрожает агрессивная политика российского командования. Глава Кремля Владимир Путин может затеять войну на европейском континенте уже в ближайшие 3-6 лет.
Об этом заявил глава Генштаба чешской армии Карел Ржехка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuálně.
"Ситуация с безопасностью непростая и не улучшится в ближайшем будущем. Агрессивная политика России в ближайшем будущем будет прямой и конкретной угрозой для граждан Чешской Республики и безопасности всего европейского континента", - сказал генерал.
Военный ссылается на данные разведывательных служб союзников, которые свидетельствуют о том, что Кремль может начать следующую войну в Европе в течение трех-шести лет.
Ржехка также считает, что Путин очевидно не хочет мира с Украиной, и мир должен готовиться к более длительному конфликту, "который, вероятно, не закончится даже при условии достижения временного прекращения огня".
К тому же, сообщил глава чешского Генштаба, желания Путина не заканчиваются лишь на одной Украине.
"Вооруженный конфликт в Европе не является невозможным, и вероятность его возникновения обратно пропорциональна нашей решимости защищаться и инвестировать в оборону и в единство с нашими союзниками",- отмечает Ржехка.
Он также отметил, что РФ может начать атаки уже через три-шесть лет, и время на реагирование постоянно уменьшается. При этом у агрессора есть своя тактика - разъединить страны Европы, прежде чем идти в наступление.
Россия атакует свободу и суверенитет, говорит генерал, и это был постоянный запрос еще со времен царской России.
"Когда речь идет о нашем собственном будущем, и это также касается Украины, Россия будет пытаться разъединить, разделить и парализовать нас на социальном и политическом уровне, прежде чем прибегнуть к военным инструментам. Это их проверенная доктрина, и наше общество должно начать к этому готовиться", - заявил Ржехка.
В своей речи в Министерстве обороны глава Генштаба чешской армии также предостерег относительно опасной ситуации, когда Россия начинает верить в то, что Америка покидает Европу, а Европа разобщена и слаба.
"Это может привести к просчету, последствия которого никто из нас не может предсказать. Самое главное - позволим ли мы России поверить в этот нарратив, или опровергнем эту идею реальными действиями", - предупредил Ржехка.
Как известно, с тех пор, как угроза Европе со стороны Москвы начала набирать обороты, особенно после дроновых провокаций в странах ЕС, союзники начали усиливать оборону и готовиться к вероятной войне.
Кроме того, что повысились взносы стран-членов НАТО в оборону, - иногда до 5% ВВП, а также начала активно развиваться военная промышленность, США недвусмысленно дали понять Европе, чтобы та рассчитывала на собственные силы.
На днях европейцы заговорили о создании так называемого "ядерного зонтика", чтобы сохранить себя от ядерных угроз.