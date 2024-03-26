Украденный Россией в 2014 году. Что известно о БДК "Костянтин Ольшанский"

Силы обороны Украины 24 марта поразили ракетой "Нептун" большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Этот БДК Россия украла у Украины еще в 2014 году во время оккупации Крыма.

При подготовке материала использовались: заявление спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, "Крым. Реалии", "Милитарный", Wikipedia.org и другие данные из открытых источников.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно о БДК "Константин Ольшанский".

Что известно об этом корабле?

"Константин Ольшанский" - представитель проекта 775, по кодификации НАТО - Ropucha, является большим десантным кораблем. БДК представляет собой многопалубный, плоскодонный десантный корабль океанской зоны с полубаком и развитой кормовой надстройкой.

Назван именем командира отряда 68 десантников, участвовавших в изгнании нацистских оккупантов из Николаева в ходе Второй мировой войны - Константина Ольшанского.

По конструкции этот БДК он относится к судам, выполненным по системе "Ro-Ro" с танковой палубой, проходящей по всей длине корабля.

Основным предназначением большого десантного корабля является прием с оборудованного или необорудованного берега гусеничной, колесной и любой военно-транспортной техники и пехотных подразделений техники, транспортировка их по морю и высадки как на оборудованное, так и необорудованное побережье с малым склоном дна через открытое носовое устройство, а также приема из воды, транспортировки по морю и спуска на воду плавающей техники через открытое носовое или кормовое устройство.

Корабль может использоваться для постановок минных заграждений, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения из опасных районов. Кроме того, десантный корабль может использоваться для военных перевозок, обеспечения кораблей и частей флота в пунктах рассредоточенного базирования.

Как правило, корабли проекта 775 действуют в составе десантной корабельной группы или в составе отряда миротворческих сил, но могут выполнять свои функции самостоятельно, без кораблей прикрытия.

Технические характеристики

БДК может принять разные варианты загрузки: 150 человек и 10 танков типа Т-55 с экипажем 40 человек; 12 танков ПТ-76 с экипажем 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2П27, 4 автомобилей ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69. Личный состав десанта - 147 человек.

Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль (7563,9 км) и плавать по всем незамерзающим морям и океанам без ограничений состояния моря и ветра. Также известно о следующих характеристиках:

Длина - 112,59 м.

Ширина - 15 м.

Высота - 12 м.

Осадка - 3,7м.

Тоннаж:

Стандартно - 3526 т.

Нормальная - 3779 т.

Полная - 4016 т.

Технические данные:

Дизели 16ZV/40/48.

Винты - 2 винта фиксированного шага.

Мощность одного двигателя -10 500 л.с.

Скорость - полный ход 18 узлов.

Автономность плавания - 30 суток.

Вооружение:

Артиллерия: 2 x АК-725.

Торпедно-минное вооружение: до 90 мин.

Ракетное вооружение: 2 x МС-73 "Гроза".

Зенитное вооружение: 4х ПЗРК "Стрела-2".

История использования

"Константин Ольшанский" был построен в 1985 году на судоверфе "Северная верфь" в Гданьске (Польша).

С 1985 по 1996 год корабль входил в состав Черноморского флота и выполнял свойственные данному классу кораблей задачи: учебные высадки десанта, боевые службы в Средиземном море.

27 марта 1996 года на корабле был поднят флаг Военно-Морских Сил Украины. За время пребывания в ВМС ВС Украины ВДК "Константин Ольшанский" принял участие во многих флотских мероприятиях.

22 марта 2011 корабль отправился в Ливию, чтобы эвакуировать граждан Украины из страны, где происходило восстание, там он взял на борт 193 пассажира, из которых 85 граждан Украины и 108 граждан из 14 стран мира и 4 апреля отправился обратно на Мальту, где высадили 79 граждан, после этого, с гражданами Украины и СНГ отправился в Севастополь, куда прибыл 11 апреля.

Захват оккупантами в Крыму

В результате оккупации полуострова Крым войсками России, в ночь на 6 марта 2014 года, вместе с шестью боевыми кораблями ВМС Украины был заблокирован в озере Донузлав. Блокировка была выполнена путем затопления командованием ЧФ ВМФ России нескольких списанных кораблей.

20 марта российские военные выдвинули ультиматум украинским военным о переходе на сторону России. Экипаж корабля "Константин Ольшанский" был одним из тех, кто отказался выполнить этот ультиматум, оставшись верным присяге. 21 марта экипаж стал держать круговую оборону вместе с другим кораблем ВМС Украины тральщиком "Черкассы".

24 марта большая часть экипажа покинула корабль, не перейдя на сторону России. На корабле осталось 20 военных, которые, по сообщению командира корабля, "должны стоять до конца". 24 марта около 200 российских штурмовиков с использованием гранат и автоматического оружия захватили корабль "Константин Ольшанский".

По сообщению украинских СМИ, экипажом была выведена из строя двигательная установка и электронное оборудование. В октябре 2014 года БДК "Константин Ольшанский" переведен на стоянку в базу Черноморского флота РФ в городе Севастополь.

В январе 2024 года российские медиа писали, что "Константин Ольшанский" не будет передаваться в состав Черноморского флота РФ, а РФ намерена его утилизировать.

Поражение "Константина Ольшанского"

Напомним, 24 марта 2024 года Силы обороны Украины поразили противокорабельной крылатой ракетой "Нептун" корабль "Константин Ольшанский". Это официально подтвердил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, россияне 9 лет грабили этот БДК, снимая оборудование и использовали для ремонта собственных кораблей этого проекта, потому что заказать оборудование в Польше через подставные агентства РФ не удалось.

"А на 10 год войны они (оккупанты - ред.) поняли, что заканчиваются у них большие десантные корабли проекта 7775 и было одобрено решение его восстановить. В течение года провели восстановительные работы, но целью этих работ, как мы понимаем, было сделать подделку для "Рапортовать московскому руководству и потребителям информации в России о том, как они восстановили один из своих кораблей. Этот корабль должны были использовать против Украины, к сожалению. Поэтому было решено поразить эту единицу нашим "Нептуном", - сказал Плетенчук.

Заметим, что, кроме "Константина Ольшанского", украинским военным удалось атаковать и другие большие десантные корабли в Крыму, а именно - "Ямал" и "Азов".

Также в ВМС подтвердили поражение российского разведывательного корабля "Иван Хурс".

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