Похищали и пытали людей: в Одессе осудили девять военных из групп оповещения ТЦК

В Одессе суд вынес приговор девяти участникам групп оповещения районного ТЦК. Их признали виновными в похищении и пытках мужчин, которых силой возили в военкомат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Речь идет о районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Приговоры суд вынес в сентябре-октябре 2026 года. Среди осужденных есть военнослужащие и гражданские, которых привлекали к мобилизационным мерам.
Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона доказали, что в апреле-мае 2026 года осужденные незаконно задерживали мужчин на улицах города. Их силой сажали в автомобиле и везли в ТЦК.
Во время задержаний потерпевших избивали, распыляли слезоточивый газ, угрожали и унижали. Мужчин также заставляли называть свои персональные данные и рассказывать о других людях призывного возраста.
В одном случае потерпевшему угрожали сексуальным насилием. В остальном мужчина потерял сознание после действия слезоточивого газа. Еще один из осужденных при перевозке забрал из кошелька потерпевшего 5 200 гривен.
Все девять признали вину и заключили соглашение о признании виновности. Суд эти соглашения утвердил.
Шестерым осужденным назначили реальное лишение свободы. Самый строгий приговор - 7 лет и 1 месяц заключения.
Еще двоим дали по 2 года служебного ограничения за вычетом 10% денежного довольствия в доход государства. Одному назначили 5 лет лишения свободы с испытанием на 2 года. Четверым осужденным на три года запретили занимать должности в районных ТЦК и СП и участвовать в мобилизационных мероприятиях.
Судебное разбирательство в отношении еще двух обвиняемых продолжается.
Напомним, 13 октября в Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военных 72-й отдельной механизированной бригады.
Следствие проверяет, мог ли нападающим быть сбежавший из плена российский военный.
Также мы писали, что в начале сентября под Добропольем оккупанты казнили двух пленных нацгвардейцев.
Безоружных бойцов расстреляли из автоматического оружия, расследование уже продолжается.