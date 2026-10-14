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Похищали и пытали людей: в Одессе осудили девять военных из групп оповещения ТЦК

14:26 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в Одессе вынесли приговоры девяти участникам оповещения ТЦК (Getty Images)

В Одессе суд вынес приговор девяти участникам групп оповещения районного ТЦК. Их признали виновными в похищении и пытках мужчин, которых силой возили в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Речь идет о районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Приговоры суд вынес в сентябре-октябре 2026 года. Среди осужденных есть военнослужащие и гражданские, которых привлекали к мобилизационным мерам.

Что делали участники групп оповещения

Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона доказали, что в апреле-мае 2026 года осужденные незаконно задерживали мужчин на улицах города. Их силой сажали в автомобиле и везли в ТЦК.

Во время задержаний потерпевших избивали, распыляли слезоточивый газ, угрожали и унижали. Мужчин также заставляли называть свои персональные данные и рассказывать о других людях призывного возраста.

В одном случае потерпевшему угрожали сексуальным насилием. В остальном мужчина потерял сознание после действия слезоточивого газа. Еще один из осужденных при перевозке забрал из кошелька потерпевшего 5 200 гривен.

Какие наказания назначили

Все девять признали вину и заключили соглашение о признании виновности. Суд эти соглашения утвердил.

Шестерым осужденным назначили реальное лишение свободы. Самый строгий приговор - 7 лет и 1 месяц заключения.

Еще двоим дали по 2 года служебного ограничения за вычетом 10% денежного довольствия в доход государства. Одному назначили 5 лет лишения свободы с испытанием на 2 года. Четверым осужденным на три года запретили занимать должности в районных ТЦК и СП и участвовать в мобилизационных мероприятиях.

Судебное разбирательство в отношении еще двух обвиняемых продолжается.

Напомним, 13 октября в Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военных 72-й отдельной механизированной бригады.

Следствие проверяет, мог ли нападающим быть сбежавший из плена российский военный.

Также мы писали, что в начале сентября под Добропольем оккупанты казнили двух пленных нацгвардейцев.

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