Используют коммунальщиков. В Старобельске военных РФ заселяют в покинутые дома

"Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая личное жилье мирных граждан Украины. Так, в городе Старобельск Луганской области так называемая оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, которые временно покинули граждане Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, такие действия происходят под предлогом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами.

Кроме того, участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.