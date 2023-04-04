Используют коммунальщиков. В Старобельске военных РФ заселяют в покинутые дома

В Старобельске Луганской области оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения российских военных в квартиры и дома, которые временно покинули жильцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая личное жилье мирных граждан Украины. Так, в городе Старобельск Луганской области так называемая оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, которые временно покинули граждане Украины", - говорится в сообщении.
Как отметили в Генштабе, такие действия происходят под предлогом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами.
Кроме того, участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты продолжают мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области. Призывникам обещают передать принудительно отчужденное жилье уехавших с оккупированной территории украинцев.
Также ранее мы писали, что во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области захватчики продолжают оказывать давление на мирных жителей, в частности, вводя ограничения на передвижение между городами.
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