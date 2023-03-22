Оккупанты продолжают мобилизацию в Луганской области: призывникам обещают жилье

Российские оккупанты продолжают мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области. Призывникам обещают передать принудительно отчужденное жилье украинцев, которые выехали с оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр .

По ее словам, в населенных пунктах Старобельск, Счастье, Новоайдар, Нижнетеплое, Новопсков, что в Луганской области, оккупанты объявили очередной этап масштабной военной подготовки российских войск с проведением в весенне-летний период мобилизационных учений (тренировок).

Маляр отметила, что оккупанты планируют призвать все местное мужское население призывного возраста (прежде всего тех, которые получили гражданство России и так называемой "ЛНР") к участию в таких мобилизационных мероприятиях.

К тому же, россияне для мотивирования потенциальных призывников к службе в оккупационных войсках обещают передавать им принудительно отчужденное жилье украинцев, которые вынужденно покинули оккупированную территорию.

В свою очередь мужчины, которые осознают перспективу попасть на фронт после прохождения военной подготовки, увольняются с работы и меняют свое место жительства.

Напомним, оккупанты принудительно мобилизуют заключенных в Луганской области.

РБК-Украина также сообщало, что захватчики готовят новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях, в армию будут привлекать несовершеннолетних.

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