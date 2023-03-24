ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты в Луганской области ввели для жителей спецпропуска на передвижение между городами

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 18:22
Оккупанты в Луганской области ввели для жителей спецпропуска на передвижение между городами Фото: Оккупанты в Луганской области ввели для жителей спецпропуска на передвижение между городами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области захватчики продолжают оказывать давление на мирных жителей, в частности, вводя ограничения на передвижение между городами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Все сложнее становится передвигаться между населенными пунктами. В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители по специальным пропускам", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне продолжают практиковать принудительную "эвакуацию" для пропагандистских сюжетов и оправдания депортации украинцев.

Кроме того, оккупанты продолжают мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области. В свою очередь призывникам захватчики обещают жилье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война России против Украины
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию