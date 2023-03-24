Оккупанты в Луганской области ввели для жителей спецпропуска на передвижение между городами

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области захватчики продолжают оказывать давление на мирных жителей, в частности, вводя ограничения на передвижение между городами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

"Все сложнее становится передвигаться между населенными пунктами. В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители по специальным пропускам", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне продолжают практиковать принудительную "эвакуацию" для пропагандистских сюжетов и оправдания депортации украинцев.

Кроме того, оккупанты продолжают мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области. В свою очередь призывникам захватчики обещают жилье.

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