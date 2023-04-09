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Использовали "опыт дедов". Минобороны РФ разработало методички по борьбе с Leopard

Фото: Минобороны РФ разработало методички по борьбе с Leopard (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Минобороны РФ разработали методички для борьбы с танками западного производства, которые поступают на вооружение ВСУ, в частности с Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Центра боевой подготовки в Мулино Евгения Арифулина в эфире пропагандистского телеканала "Звезда".

По его заверениям, в Мулино якобы уже готовят экипажи танков "непосредственно для танковой дуэли". Кроме того, по его словам, для борьбы с танками на полигоне тренируют операторов дронов, снайперов и пулеметчиков.

"Хороший пулеметчик, хороший снайпер будет лишать его (танк, - ред.) "зрения", а гранатометчики - его расстреливать. Новое - это хорошо забытое старое", - заявил представитель Минобороны РФ.

Якобы именно так, по мнению Арифулина, "в войну деды делали".

"Там тоже создавались специальные группы борьбы с танками", - заверил он.

Как сообщалось, Германия осуществила поставки 18 танков Leopard 2 на территорию Украины в рамках военной помощи.

Напомним, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Украина сможет сформировать два батальона (62 танка) из Leopard 2.

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