Использование газовых баллонов дома: спасатели напомнили украинцам важное правило

Украинцам не рекомендуют перезаправлять одноразовые газовые баллоны. Такие действия являются очень опасными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Спасатели отмечают, что перезаправлять газовые баллоны нельзя поскольку:
В ГСЧС рекомендуют покупать газовые баллоны только в лицензированных точках продажи, проверять сертификат качества и придерживаться инструкции производителя.
Напомним, ранее в Запорожье произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате инцидента была ранена пожилая женщина.
Также мы писали, что в ноябре в жилом доме на территории Киевской области взорвался газовый баллон. Пострадал один человек.
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