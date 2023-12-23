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Использование газовых баллонов дома: спасатели напомнили украинцам важное правило

Фото: спасатели напомнили украинцам важное правило насчет использования газовых баллонов (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Украинцам не рекомендуют перезаправлять одноразовые газовые баллоны. Такие действия являются очень опасными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели отмечают, что перезаправлять газовые баллоны нельзя поскольку: 

  • Их стенки очень тонкие, потому что рассчитаны на одноразовое использование. Поэтому они могут не выдержать повторной заправки и взорваться. 
  • При перезаправке баллона есть высокая вероятность повредить клапан. Это приведет к утечке газа и дальнейшего отравления. 

В ГСЧС рекомендуют покупать газовые баллоны только в лицензированных точках продажи, проверять сертификат качества и придерживаться инструкции производителя. 

Напомним, ранее в Запорожье произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате инцидента была ранена пожилая женщина. 

Также мы писали, что в ноябре в жилом доме на территории Киевской области взорвался газовый баллон. Пострадал один человек. 

 

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