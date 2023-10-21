Использовали впервые. Гуменюк рассказала о новой тактике россиян во время ночного обстрела

По словам Гуменюк, одновременный пуск крылатых ракет и авиабомб украинские военные ранее не наблюдали. По словам спикера, наблюдается активизация тактической авиации, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с КАБами.

"Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно для себя, поскольку знают, что по КАБам работать мы не можем", - констатировала она.

В частности, по данным спикера, в том числе, этой ночью была применена сложная тактика очень смешанных атак - практически одновременно направлялись с тактической авиации и управляемые авиабомбы по фронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по последующим территориям второго эшелона подготовки, например Кривой Рог, Николаевская область и применялись ударные беспилотники.

"Фактически все было одновременно и направлено на истощение противовоздушной обороны и с максимальным достижением результата", - добавила Гуменюк, отметив, что основной акцент враг перенес, очевидно, в воздух.

Обстрел Украины

В ночь на 21 октября российские войска обстреливали центральные и южные регионы Украины с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников. В частности, сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Обошлось без потерь. К утру стало известно, что враг повторно ударил по городу, есть разрушения на промышленном объекте. По данным Генштаба, во время атаки враг применил по меньшей мере два вида ракет и дроны-камикадзе.