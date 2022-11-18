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Исполком НОК исключил Суркиса и Шуфрича из состава организации

Фото: НОК исключил Суркиса и Шуфрича из состава организации (olympics.com)
Автор: Милан Лелич, Константин Широкун

Сегодня вечером, 18 ноября, состоялось заседание обновленного исполкома Национального олимпийского комитета.

Об этом сообщает информированный источник РБК-Украина.

Члены исполкома удовлетворили заявления о сложении полномочий членов НОК Григория Суркиса, Нестора Шуфрича, и Андрея Кожемякина.

Ранее мы писали, что народные депутаты Андрей Кожемякин и Григорий Суркис решили передать свои места в НОК спортсменам, которые сейчас на передовой защищающим Украину.

Перед этим Андрей Шевченко объявил о своем выходе из состава Национального олимпийского комитета, сославшись на его новый состав.

Также сообщалось, что 17 ноября, был избран новый президент Национального олимпийского комитета. Им стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

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Нестор ШуфричНОКСуркис