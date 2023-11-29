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В Исполнительном совете ОЗХО теперь не будет России. Зато будет Украина с Литвой и Польшей

Среда 29 ноября 2023 17:49
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В Исполнительном совете ОЗХО теперь не будет России. Зато будет Украина с Литвой и Польшей Фото: штаб-квартира ОЗХО в Гааге (Szilas / wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Российскую Федерацию не переизбрали в состав Исполнительного совета Организации по запрету химического оружия (ОЗХЗ) на следующий год. При этом по итогам выборов место в этом органе впервые получила Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт ОЗХО в Twitter (X).

В заявлении организации указывается, что по итогам выборов стран-членов в Исполнительный совет для представительства в 2024 году вошли такие государства (из Европы, Африки, Азии, Южной Америки) :

  • Украина,
  • Польша,
  • Литва,
  • Бельгия,
  • Дания,
  • Греция,
  • Новая Зеландия,
  • Испания,
  • Алжир,
  • Гана,
  • Нигерия,
  • Южная Африка,
  • Бангладеш,
  • Иран,
  • Малайзия,
  • Пакистан,
  • Чили,
  • Эквадор,
  • Сальвадор,
  • Гватемала.

Таким образом в Исполнительном совете ОХЗО впервые за долгое время не будет заседать РФ, которая на выборах проиграла Украине, Литве и Польше.

Справка. ОЗХО (англ. OPCW) является независимой международной организацией, созданной при поддержке ООН в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой для подписания в январе 1993 года. Штаб-квартира находится в Гааге в Нидерландах.

Среди основных задач организации есть обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химоружия, ликвидации его запасов, оказание помощи государствам в обеспечении защиты от химоружия, слежение за соблюдением и исполнением Конвенции.

ОЗХО имеет три основных органа: Конференция государств - участников, Исполнительный совет и Технический секретариат. Заседание Исполнительного совета проводят 4 раза в год или больше по необходимости.

Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 государства-члена организации, которые избираются Конференцией государств-участников и меняются каждые 2 года.

Представители Украины в организации были представлены с 1994 года - в Подготовительной комиссии ОЗХО.

Напомним, в июле ОЗХО подтвердило уничтожение последних запасов химического оружия, объявленных всеми государствами-участниками Конвенции о запрете химоружия.

В середине ноября аналитики Deep State сообщали о применении российскими оккупантами химического оружия сразу на двух направлениях фронта в Украине.

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