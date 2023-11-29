В Исполнительном совете ОЗХО теперь не будет России. Зато будет Украина с Литвой и Польшей

Российскую Федерацию не переизбрали в состав Исполнительного совета Организации по запрету химического оружия (ОЗХЗ) на следующий год. При этом по итогам выборов место в этом органе впервые получила Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт ОЗХО в Twitter (X).

В заявлении организации указывается, что по итогам выборов стран-членов в Исполнительный совет для представительства в 2024 году вошли такие государства (из Европы, Африки, Азии, Южной Америки) :

Украина,

Польша,

Литва,

Бельгия,

Дания,

Греция,

Новая Зеландия,

Испания,

Алжир,

Гана,

Нигерия,

Южная Африка,

Бангладеш,

Иран,

Малайзия,

Пакистан,

Чили,

Эквадор,

Сальвадор,

Гватемала.

Таким образом в Исполнительном совете ОХЗО впервые за долгое время не будет заседать РФ, которая на выборах проиграла Украине, Литве и Польше.

Справка. ОЗХО (англ. OPCW) является независимой международной организацией, созданной при поддержке ООН в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой для подписания в январе 1993 года. Штаб-квартира находится в Гааге в Нидерландах.

Среди основных задач организации есть обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химоружия, ликвидации его запасов, оказание помощи государствам в обеспечении защиты от химоружия, слежение за соблюдением и исполнением Конвенции.

ОЗХО имеет три основных органа: Конференция государств - участников, Исполнительный совет и Технический секретариат. Заседание Исполнительного совета проводят 4 раза в год или больше по необходимости.

Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 государства-члена организации, которые избираются Конференцией государств-участников и меняются каждые 2 года.

Представители Украины в организации были представлены с 1994 года - в Подготовительной комиссии ОЗХО.