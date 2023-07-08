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Все объявленные запасы химического оружия в мире уничтожены, - ОСХО

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Суббота 08 июля 2023 03:43
Все объявленные запасы химического оружия в мире уничтожены, - ОСХО Фото: химическое оружие уничтожено (facebook com)
Автор: Максим Шушко

ОЗХО подтвердила уничтожение последних запасов химического оружия, объявленных всеми государствами-участниками Конвенции о запрещении химического оружия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОЗХО.

В организации по запрещению химического оружия отметили, что последний боеприпас из заявленных запасов химического оружия США был безвозвратно уничтожен 7 июля на заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в штате Кентукки.

"Сегодня я с гордостью сообщаю, что США благополучно уничтожили последний боеприпас из этого запаса, что еще на один шаг приближает нас к миру, свободному от ужасного химического оружия", - говорится в заявлении Джо Байдена на сайте Белого дома.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Ее участники взяли на себя обязательство не производить, не применять такое оружие и уничтожить все его запасы. Участниками Конвенции в настоящее время являются более 190 стран.

С момента своего основания ОЗХО проверила уничтожение 72 304,34 метрических тонн химического оружия, о котором заявили страны со всего мира.

"Я приветствую все государства-участники, и в данном случае Соединенные Штаты Америки, с этим большим достижением для международного сообщества. Это критически важный шаг к достижению миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", – сказал генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

Использование химического оружия Россией против Украины

Представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские войска применяют против украинских защитников гранаты с химической взрывчаткой. Их использование запрещено международными конвенциями.

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