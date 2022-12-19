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Исключительно против военных целей. ВСУ проводят операции на территории России, - разведка

Фото: Скибицкий заявил, что украинские военные проводят операции на территории России (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники производят на территории РФ тяжелые операции. Наши воины используют для достижения цели разные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого изданию BILD.

"Такие операции требуют большой подготовки", - отметил разведчик.

Скибицкий подчеркнул, что целями становятся исключительно военные объекты.

"Это объекты вооруженных сил РФ, с которых производятся удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат", - добавил заместитель начальника ГУР.

Напомним, ВСУ за последние сутки уничтожили 590 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 тысяч своих солдат.

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