Исключение России из Совбеза ООН. Кулеба назвал первую цель, которую достигнут быстро

"Мы начали свой путь в прошлом году. Этот путь не будет простым, я сразу всех предупреждаю, потому что речь идет о перезагрузке глобального института. Но у нас есть четкий план, к которому мы привлекаем не только дипломатов из разных стран, но и лидеров мнений и экспертов с учеными", - подчеркнул министр.

Кулеба назвал первой целью, которую Украина достигнет быстро, - это делегитимизация присутствия России в Совбезе ООН.

"То есть все будут понимать, что перед ними сидят мошенники, которые мошенническим способом узурпировали это место. Вот этот результат будет достигнут довольно быстро, а вот самое исключение займет определенное время и нужно, чтобы совпал ряд факторов. Но для России даже достижение первой цели - делегитимизации - будет страшным международным ударом", - уточнил Кулеба.

При этом он назвал три препятствия, которые предстоит преодолеть для достижения поставленных целей.

"Во-первых, в 1991 году РФ была провернута афера с молчаливого согласия тогдашних членов Совета безопасности, на сегодняшний день эти страны должны пройти болезненный путь признания своих неправильных решений. Во-вторых, есть процедурные сложности изменений в организации ООН. И, в-третьих, конечно, правда заключается в том, что многим странам очень трудно представить Совбез ООН без России, но они привыкнут к этой мысли. Да, это долгий путь, стратегическая работа, не надо искать мгновенных решений, но и эту работу проделаем, и результат будет", - констатировал Кулеба.