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Исключение России из Совбеза ООН. Кулеба назвал первую цель, которую достигнут быстро

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Совбезе ООН происходят процессы, направленные на исключение РФ из этого международного органа. Достижение этого требует длительного времени, однако есть более простая цель, которую можно достичь быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Мы начали свой путь в прошлом году. Этот путь не будет простым, я сразу всех предупреждаю, потому что речь идет о перезагрузке глобального института. Но у нас есть четкий план, к которому мы привлекаем не только дипломатов из разных стран, но и лидеров мнений и экспертов с учеными", - подчеркнул министр.

Кулеба назвал первой целью, которую Украина достигнет быстро, - это делегитимизация присутствия России в Совбезе ООН.

"То есть все будут понимать, что перед ними сидят мошенники, которые мошенническим способом узурпировали это место. Вот этот результат будет достигнут довольно быстро, а вот самое исключение займет определенное время и нужно, чтобы совпал ряд факторов. Но для России даже достижение первой цели - делегитимизации - будет страшным международным ударом", - уточнил Кулеба.

При этом он назвал три препятствия, которые предстоит преодолеть для достижения поставленных целей.

"Во-первых, в 1991 году РФ была провернута афера с молчаливого согласия тогдашних членов Совета безопасности, на сегодняшний день эти страны должны пройти болезненный путь признания своих неправильных решений. Во-вторых, есть процедурные сложности изменений в организации ООН. И, в-третьих, конечно, правда заключается в том, что многим странам очень трудно представить Совбез ООН без России, но они привыкнут к этой мысли. Да, это долгий путь, стратегическая работа, не надо искать мгновенных решений, но и эту работу проделаем, и результат будет", - констатировал Кулеба.

Недавно РБК-Украина сообщало, что многочисленные российские преступления являются прямым следствием нарушения определенных Уставом ООН процедур обретения Россией членства в ООН и статуса постоянного члена Совета Безопасности.

Напомним, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

К тому же, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что исключение РФ более реально, чем раньше.

Добавим, Украина начала процесс делегитимизации пребывания России в составе Совета Безопасности ООН. Сейчас готовятся следующие шаги по этому пути.

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ООНДмитрий Кулеба